Nous recherchons pour notre client dans l'immobilier sur Mulhouse, un Chargé de Gestion Locative (H/F).



Vous avez pour missions :



- L'accueil des demandeurs de logement, la constitution et le contrôle des dossiers de demande,

- Les visites commerciales,

- La signature du bail et la constitution des dossiers d'entrée dans le logement (APL, FSL, Locapass...),

- La modification des baux et la gestion des préavis,

- Le suivi du respect des contrats et la gestion des troubles de voisinage,

- La gestion des réclamations des locataires liées aux loyers, charges, APL...



CDD de 6 mois à pourvoir dès maintenant.

Temps plein du lundi au vendredi (amplitude 8h-17h),.

Rémunération à négocier selon profil + Tickets restaurants.