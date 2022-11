Nous recherchons un chargé de logistique aval H/F pour notre client industriel basé à Saint Louis (68). Il s'agit d'un CDD de 15 mois.

Vous vous assurez de la satisfaction client en garantissant l’affrètement du transporteur, le respect des délais de livraison et l’intégrité des produits livrés.

A ce titre, vous :

- Mesurez la qualité de service auprès des clients stratégiques, tout en vérifiant l’état des stocks et le réapprovisionnement.

- Gérez la partie administrative des dossiers : interface avec le magasin, contrôle tarifaire, contrôle des ruptures de stocks, réapprovisionnement des produits manquants

- Organisez l’affrètement des produits et la gestion administrative qui en découle

- Gérez les litiges tout en suivant et en mesurant la qualité de service auprès des clients stratégiques (OTIF)

- Participez à l’amélioration du process en étant force de proposition afin d’augmenter la satisfaction client.

Dans un premier temps, vous serez formé (durée : 4 et 6 mois) aux outils, aux logiciels, aux processus et aux produits par l’équipe affrètements/expéditions. Vous bénéficierez également d’une formation terrain afin de connaître nos produits et maitriser les chargements optimums des camions.