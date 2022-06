Nous recherchons pour notre client dans l’immobilier sur Mulhouse, un Chargé de Mission Marchés Publics (H/F).



Rattaché au responsable de service et au sein d’une équipe composée de deux Gestionnaires, vous avez pour missions :



- La gestion des éléments techniques et de l’expression des besoins réceptionnés des prescripteurs,

- L’élaboration des pièces administratives des marchés,

- La rédaction et la publication des avis d’appel à concurrence,

- La mise en ligne des dossiers de consultation,

- La participation aux négociations éventuelles avec les candidats,

- La participation aux commissions des marchés,

- La rédaction des relevés de décision,

- La mise au point des marchés avec les candidats retenus,

- Le suivi du bon déroulement des procédures,

- La gestion des questions et demandes de conseil émanant des prescripteurs.



CDI à pourvoir dès que possible, statut cadre.

Temps plein du lundi au vendredi.

Rémunération à négocier selon profil + nombreux avantages (13ème mois, Tickets restaurants, RTT etc…).