Missions principales du poste :

Participer à la mise en oeuvre et au développement du centre de ressources en réhabilitation psychosociale du Haut-Rhin

Promouvoir le Projet Personnalisé de soins en réhabilitation psychosociale pour favoriser son déploiement dans les prises de soins

Participer à l 'élaboration et à la mise en oeuvre de formations/sensibilisation autour des démarches et outils de la réhabilitation psychosociale

Compétences attendues :

Connaître les acteurs/dispositifs de santé mentale et de psychiatrie

Connaissance des méthodes et outils de la réhabilitation psychosociale

Savoir analyser, synthétiser les informations recueillies / maîtrise l'ingénierie de projet

Savoir développer et renforcer des partenariats avec les acteurs locaux, associatifs et institutionnels

Animer des groupes de travail et rédiger des compte-rendus

L'offre est consultable sur le site ch-rouffach.fr rubrique offre d'emploi

