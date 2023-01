Nous recrutons un(e) Chargé(e) de Mission HSE pour réaliser :

- Le basculement de l’Evaluation des Risques Professionnels (EvRP) de Cryostar sur un logiciel Groupe (INTELEX) ;

- Le basculement de l’Evaluation des Risques Chimiques (EvRC) sur le logiciel INRS (SEIRICH) incluant la mise à jour de l’inventaire des produits utilisés.

Les compétences techniques recherchées pour mener à bien cette mission sont :

- Connaissances techniques et règlementaires liés aux métiers du HSE et spécifiquement sur les méthodes d’évaluation des risques professionnelles et chimiques ;

- Capacité d’analyse, de synthèse et de réflexion afin de comprendre les besoins, les attentes et de proposer une méthodologie permettant de récupérer les informations clés sur les nouveaux logiciels (Cartographie des risques : DU / Plan d’action / Niveau d’EvRC SEIRICH).