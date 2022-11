Nous recherchons pour notre client, un industrie reconnue dans son secteur d'activité, un CHARGÉ DE PREVENTION HSE (H/F).



Vos missions seront :

- Mettre à jour les analyses de risques chimiques via l’outil informatique.

- Effectuer les analyses d'accidents, incidents.

- Réaliser la veille réglementaire sécurité et environnement.

- Préparer et délivrer des formations sécurité (ex : Accueil, sensibilisations du personnel, édition et mise à jour des habilitations, suivi des formations obligatoires).

- Préparer des supports de communication.

- Assurer les demandes d’achats et la réception des commandes du service HSE.

- Assurer la sélection et la veille des équipements de protection individuelle.



Mission intérim de longue durée. Rémunération selon profil.