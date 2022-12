Nous recherchons pour notre client, start up dans le domaine informatique : CHARGÉ DE PROJETS EN DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (H/F).

Basé(e) dans le Haut-Rhin et rattaché(e) au service informatique, il s’agit de développer et faire évoluer les outils et développements spécifiques du groupe, essentiellement dans un milieu industriel et en particulier notre plate-forme MES de planification et d’ordonnancement. Celle-ci comprenant une API REST, conçue pour l’industrie.

Pour réussir à ce poste, les missions non-limitatives seront notamment :

• Participer à la conception fonctionnelle et technique des besoins clients (Cahier des charges, définition du besoin et évolution de la solution)

• Assurer un support utilisateur sur les applications développées.

• Développement frontend ( HTML, CSS)

• Développement backend sous PHP (Framework Slim) et MySQL.

• Réalisation de requêtes SQL

• Intervenir ponctuellement sur les serveurs linux (Debian, CentOS) hébergeant les applications.

• Connaissance de Microsoft Power BI serait un plus pour l’analyse et la valorisation des donnée collectées par le MES et les différents tableaux de bords groupe

Poste à pourvoir le plus tôt possible en CDI. Rémunération selon profil (entre 38k€ et 45k€ l'année). Statut cadre envisageable.