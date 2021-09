Sous la supervision de son Responsable de Centre, le Chargé de recrutement et accompagnement enseignants (H/F) a pour mission principale d'accroître les portefeuilles enseignants existants ou à construire. Plus spécifiquement, le Chargé de recrutement et accompagnement Enseignants (H/F) : Se charge du recrutement, de l'attribution et de l'animation des enseignants, Garantit la qualité du recrutement en termes de savoir-faire et de savoir-être, Identifie les profils « enseignant » pour des prestations collectives, Se charge de la fidélisation des enseignants Se charge de l'animation des enseignants (réunions, entretiens téléphoniques ou physiques) Est responsable du portefeuille « enseignants » de toute l'agence/centre, Est responsable des demandes de cours : délais souhaités respectés et mise en place, Garantit la qualité de l'attribution des cours : réduction des échecs à la mise en place des cours, Statut : Employé qualifié Source : PMEjob.fr.

