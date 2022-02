Raison d'être du poste :

Sous l'autorité de la Direction de l'AIVS, et en collaboration étroite avec l'équipe de l'Agence Immobilière à Vocation Sociale, vous contribuez à l'accueil physique et téléphonique, au bon fonctionnement des services, à la transmission des informations aux salariés référents et à la gestion administrative et budgétaire d'APPUIS LOGE et du service d'Intermédiation Locative (IML).

Activité(s) :

Dans le cadre de vos missions au sein d'APPUIS LOGE, vous assurez :

Des tâches liées à l'accueil :

- Accueil physique et téléphonique des locataires, propriétaires et partenaires de l'AIVS et de l'IML,

- Orientation des personnes se présentant à l'accueil (locataires, propriétaires, partenaires, personnes extérieures),

- Encaissement des loyers et rédaction des reçus,

- Transmission des messages aux personnes concernées,

- Gestion et prise de rendez-vous.

Des tâches administratives :

- Gestion des documents institutionnels relatifs à l'ensemble des dossiers de gestion d'APPUIS LOGE : mise en forme de courriers et documents, préparation des dossiers locataires et propriétaires, etc,

- Suivi de dossiers administratifs et statistiques échangés avec les instances de tutelle,

- Participation à la conception d'outils de gestion des activités des dispositifs ainsi qu'à leur alimentation,

- Opérations classiques de secrétariat : photocopies, scans, archivage, réception et distribution du courrier, affranchissement du courrier, préparation des éléments de réponse, rédaction de correspondances, mise à jour des tableaux d'affichage, archivage,

- Participation au Suivi des dossiers budgétaire et technique des locataires et propriétaires,

- Gestion des commandes dont fournitures de bureau, et réalisation d'achats validés par le/ la responsable et la/le chef-fe de service,

- Collaboration aux tâches du pôle administratif, RH et Financier de l'association,

- Collaboration au travail d'équipe et à la cohésion associative en s'inscrivant dans une collaboration professionnelle pluridisciplinaire.

Comportement professionnel :

- Avoir le sens de l'accueil,

- Avoir Le sens de la discrétion et de la confidentialité,

- Connaître et apprécier le travail en équipe,

- Être capable de s'adapter à des situations de travail différentes et au changement,

- Avoir le sens des responsabilités,

- Savoir travailler seul en gardant des repères,

- Savoir organiser son travail en fonction des consignes écrites ou orales,

- Savoir rendre compte de son activité à sa hiérarchie,

- Rigueur, dynamisme et réactivité.

Profil

Formation :

- Vous êtes titulaire d'un diplôme en référence avec le poste

- Vous avez une bonne capacité relationnelle

Conditions de travail

Date de prise de fonction : immédiate

Horaires : du lundi au vendredi, 80% à organiser selon les nécessités de service

Expérience souhaitée : débutant accepté

Lieu de travail : Mulhouse

Salaire et statut : selon convention collective CHRS. Reprise d'ancienneté suivant la convention

Modalités de réponse

Merci d'envoyer votre candidature motivée à l'attention de :

Sébastien DASSONVILLE

Responsable de Service APPUIS LOGE

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128NSNQ