Dans le cadre de l'ouverture du Complexe de Loisirs à la CROISIÈRE DE CERNAY, vous occuperez le poste de chargé(e) d'accueil polyvalent(e) : vous occuperez différentes fonctions dans différents domaines.

Sur la partie accueil:

- Renseigner un public, des usagers, des entreprises, des comités d'entreprise sur l'ensemble de nos services

- Prendre les appels téléphoniques

- Gérer le planning et les réservations

- Établir les devis

- Suivre l'état des stocks et passer commande aux fournisseurs

- Effectuer la clôture de caisse.

- Accompagner et équiper les clients au laser game

Sur la partie BAR:

- prendre commande et effectuer le service

- Vendre les produits de restauration rapide dans le respect des règles d'hygiène (alimentation et boissons)

Attention : Vous devrez impérativement vous montrer disponible sur les soirées et Week End

