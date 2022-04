B-Hive est une jeune société d'ingénierie spécialisée dans les domaines de l'industrie, du transport et de la construction. Nous proposons à nos clients des prestations d'assistance technique, de support opérationnel et de gestion de projet.

Crée en septembre 2017, B-Hive a connu une croissance importante et compte actuellement plus de 400 collaborateurs et 8 agences : Mulhouse, Paris, Lyon, Grenoble, Bordeaux, Marseille, Nice et Montréal.

Le nom B-Hive est inspiré de nos valeurs : l'entraide, la stabilité et l'épanouissement personnel de chaque collaborateur. Ce fonctionnement collaboratif similaire à celui d'une ruche contribue au succès global du groupe.

En créant B-HIVE, les 3 associés ont fait le pari de faire des valeurs humaines et sociales un avantage compétitif sur un marché très concurrentiel, ils ont misé sur le bien être des collaborateurs.

Dans le cadre du développement de nos activités, vous prendrez la responsabilité de l'activité recrutement sur votre agence.

Vous contribuerez à la croissance de B-Hive en détectant et recrutant les futurs talents qui nous rejoindront.

Pour ce faire, vous piloterez le recrutement de nos Ingénieurs Consultants et Ingénieurs d'affaires et mènerez le process de recrutement de bout en bout, jusqu'à l'intégration du collaborateur :

* Etablir une stratégie de sourcing/chasse

* Définir et anticiper les besoins de recrutement avec les Business Manager : véritable travail d'équipe

* Sélectionner les meilleurs profils, via sourcing sur Cvthèque ou par approche directe

* Rédiger et diffuser les offres d'emploi

* Réaliser les entretiens physiques ou visio

* Présenter les profils aux Business Manager / Directeurs d'agence et à la Direction générale

* Effectuer les prises de référence

* Rédiger les contrats

Vous prendrez en charge des missions transverses telles que :

* Le développement du parcours d'intégration des Business Manager

* Les relations écoles

* La représentation de B-HIVE lors de différents salons et forums

* Participer à la stratégie globale de marque employeur

* Challenger les process de recrutement

Vous serez libre d'apporter vos idées et de créer vos propres projets !

En tant que véritable leader sur l'activité de recrutement, et afin d'accompagner notre croissance, vous construirez votre équipe et participerez à la montée en compétence de celle-ci.

Diplômé(e) d'un Master RH ou formation supérieure équivalente, vous disposez d'une expérience réussie en tant que chargé(e) de recrutement / consultant(e) en recrutement, idéalement acquise en Cabinet de chasse de tête.

Véritable chasseur de talents, vous disposez d'excellentes qualités de communication et faites preuve de force de conviction afin d'attirer les meilleurs profils

Vous avez à cœur de véhiculer une culture d'entreprise forte auprès des candidats

Doté(e) d'un bon esprit d'équipe, vous êtes capables de créer du lien et de construire une relation de confiance avec les Managers de votre équipe

Proactif, vous êtes force de proposition dans le cadre de vos activités afin d'apporter des idées d'amélioration et de nouvelles pratiques.

Vous êtes persévérant et avez le goût du challenge

Type d'emploi : CDIStatut : Cadre

Salaire : 30 000,00€ à 40 000,00€ par an

Avantages :

* Participation au Transport

* Titre-restaurant

Horaires :

* Travail en journée

Rémunération supplémentaire :

* Primes

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2263180