Nous recrutons pour notre partenaire situé sur le secteur de Dannemarie, un CHARPENTIER COUVREUR H/F.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Au sein de votre équipe, vous assurez les travaux suivants:.

• Poser ou réparer les éléments de couvertures : ardoises, zinc, tôles, aluminium sur des chantiers neufs ou réhabilitation

• Réaliser et assurer l’étanchéité et l’isolation thermique des zones de couverture

• Fixer les systèmes d’évacuation d’eaux pluviales (gouttières, lucarnes et des raccords de cheminée )

La rémunération selon profil et compétences + panier Bâtiment + déplacement