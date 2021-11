Satis Intérim recherche des chauffagistes H/F pour son client basé sur le secteur de Colmar

Votre "future" mission :

Préparer et poser tous les éléments nécessaires à l'installation complète d'un équipement sanitaire et de chauffage (gaz, fuel, charbon, bois, solaire ) selon les règles de sécurité.

Régler et mettre en service les installations et procéder à leur dépannage et réparation.

Monter des systèmes de ventilation et climatisation à usage domestique et intervenir en installation et en maintenance de piscines.

Travailler sur des chantiers (neuf, réhabilitation) au sein d'entreprises du bâtiment ou d'entreprises artisanales parfois en contact avec des clients.

Informations :

Nous recherchons des profils débutants et expérimentés

Rémunération en fonction du profil

Longue mission

Démarrage dès que possible

Permis B fortement apprécié

