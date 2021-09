Description du poste :

SAMSIC Emploi Mulhouse, recherche pour le compte de son client, un(e) chauffeur PL citerne produit pétrolier.

Différentes missions vous seront attribuées :

- Charger du fioul, GNR et/ou gasoil selon les règles ADR dans le dépôt de l'agence ou en raffinerie.

- Réaliser des livraisons de fioul domestique, GNR et/ou gasoil selon les contraintes ainsi que les attentes des clients.

- Effectuer les livraisons et les encaissements auprès des clients selon différents moyens de paiement (carte bancaire, chèque, espèce).

- Faire le compte rendu de retour de tournée avec l'agence et les assistantes.

- Entretenir le camion à travers diverses opérations (état du véhicule, niveau d'usure des consommables, contrôles règlementaires réguliers, propreté intérieure-extérieure).

Le contrat est constitué de 35h annualisées, horaires de journée, pour une prise de poste à 6h.

La rémunération sera à définir selon le profil et l'expérience + primes (d'activité, de participation, d'ancienneté...).

Lieu de la mission : Mulhouse et environs.

Description du profil :

La personne recherchée devra être titulaire du permis poids lourd (permis C) ainsi que de la FIMO.

Elle devra être titulaire de l'ADR de base + produits pétroliers.

La personne devra faire preuve d'autonomie, de rigueur, de disponibilité, d'intégrité et de conscience professionnelle.

Elle devra être dotée d'un sens de la communication, ainsi que d'un bon relationnel et d'une appétence pour l'entretien des relations commerciales.

Elle devra avoir une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité routière et environnementale. Elle devra également connaître, appliquer er respecter les règlementations du transport, du service et de la logistique.

Une expérience réussie dans la livraison de produits pétroliers sera nécessaire.

Vous vous reconnaissez ? N'hésitez plus et postulez !

