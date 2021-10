Nous recrutons pour l'un de nos clients, spécialisé dans les travaux publics :

Un chauffeur Aspiratrice-Excavatrice H/F

Mission :

La manutention sur chantier

La mise en place du véhicule et de l'ensemble du matériel

La conduite du camion, téléguidage du matériel...

L'aspiration des gravats

Le dégagement de réseaux

La réalisation de fouilles

Profil :

Vous justifiez d'une expérience réussie et significative en tant qu'opérateur d'aspiratrice excavatrice

Permis C

FIMO + AIPR

De nature autonome, vous êtes rigoureux et sérieux et la manutention ne vous fait pas peur.

Infos :

Mission Interim 3 mois minimum

Salaire selon profil

Démarrage de suite

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2771654