Description du poste :

Port de charges jusqu'au frigo du client

Respect des consignes des services (horaires 5h-12h)

Respect des règles d'exploitation et de sécurité

Respect des règles sanitaires

Respect de la réglementation routière

Compléter et utiliser tout document administratif remis par l'entreprise ou par les clients.

Description du profil :

Vous êtes titulaire du permis C en cours de validité

Vous disposez d'une carte conductrice et d'une carte de qualification conducteur (documents valides)

Vous êtes consciencieux, ponctuel et disponible

Vous avez le sens du travail d'équipe

Vous êtes respectueux des règles de conduites et de sécurité

Vous acceptez la manutention (charges lourdes)

Débutant accepté

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3650551