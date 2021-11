Vos missions :

- Chargement de la tournée : vérifier les colis et les compter, charger la marchandise selon l'ordre de la tournée, selon le poids et le volume des colis.

- Livraison des colis : se présenter en face à face au client et livrer les colis selon la demande du client et la procédure de livraison, faire émarger le client après la livraison.

- Ramasse des colis : récupérer des colis auprès des clients et faire émarger le client après la ramasse.

- Suivre les procédures de livraison : lieu de déchargement, déballage des colis, signature du client, transmission des informations.

- Livraison sur les départements 68, 67, 90.

Conditions du poste :

- Être éligible au PASS IAE

- Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI) de 4 mois renouvelable sur une durée maximale de 24 mois

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/123SHLG#