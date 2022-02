La société ELIA MEDICAL EST, spécialisée dans l'assistance respiratoire à domicile, recherche un chauffeur-livreur (H/F) en CDI sur le secteur de Colmar.

Vous êtes chargé(e) des livraisons à domicile de cuves d'oxygène de 70kg, de l'installation à domicile d'appareils d'aide à la respiration, vous en assurez la maintenance et le suivi.

Qualités requises: bon relationnel, ponctualité, respect du code de la route et des règles d'hygiène et de sécurité.



Formation en interne.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/127YVHZ