Présentation du poste Fort de sa notoriété acquise dans le transport de marchandises au service de clients grands comptes, la société TSC Transport a décidé d'élargir son développement dans le Grand-Est, Franche Comté. Conscient de l'importance d'offrir un service de qualité à ses clients, TSC Transport cherche des chauffeurs pour poursuivre son développement très rapide et encrer ses actions dans une perspective long terme. En rejoignant TSC Transport vous adhérez principalement à une dynamique entrepreneuriale sans équivalent en France. Des propositions de parcours de carrières à nos meilleures éléments (expansion inter-régionale, nouvelle activité, poste de manager, etc...) Missions principales Le chauffeur/livreur est la pièce maîtresse de notre organisation. Il assure la livraison des colis auprès des clients finaux de nos grand comptes. Ambassadeur de la société, par ses actions il s'assure que TSC transport délivre un service conforme aux exigences convenues avec notre client. * Vous avez au moins 18 ans et possédez un permis de conduire d'un an minimum, si vous souhaitez rejoindre une entreprise professionnels, dynamique, en constante évolution, ce poste est fait pour vous ! * Vous êtes en capacité et avez la volonté d'utiliser les escaliers pour livrer les colis * En tant qu'ambassadeur, délivrer au quotidien un service de qualité en offrant une prestation aux clients conformes à nos attentes. * Au quotidien, prendre soin des véhicules mises à votre disposition pour améliorer la gestion de la flotte. * Assurer un rôle d'équipier afin d'apporter autant que besoin un support à vos collègues chauffeurs/livreurs. * Respecter l'ensemble des procédures internes à la société que ce soit sur la gestion de la flotte ou nos standards en matière de service client. Compétences attendues (y compris savoir être) * Titulaire du permis de conduire catégorie B depuis plus d'un an * Bon communiquant, vous vous adaptez facilement à des situations nouvelles. * Maîtrise de la langue française. * Vous savez utiliser un smartphone. * Une première expérience dans le secteur du transport serait un plus. Remuneration * Entre 1600€ et 1950€ par mois * Prime mensuelle * Périodes de travail de 8 Heures * Travail en journée Type d'emploi : Temps plein, CDI Salaire : 1 600,00€ par mois Horaires : * Périodes de Travail de 8 Heures * Travail en journée Rémunération supplémentaire : * Primes Mesures COVID-19:Port du masque obligatoireDésinfection des vehiculesDistanciation sociale Permis/certificat: * Permis B (Exigé) Télétravail: * Non.

