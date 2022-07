Nous recrutons pour notre partenaire situé en région Mulhousienne, un CHAUFFEUR PL H/F.

Votre mission principale sera d'assurer quotidiennement la livraison des produits de l'entreprise auprès de leur clientèle de professionnels dont vous serez l'interlocuteur.

Vous devrez également :

-Identifier les besoins des clients

- Charger et organiser votre camion en fonction de votre tournée

- Récupérer le linge sale et livrer le linge propre

- Décharger le camion en triant dans les chariots correspondants

- Tenir à jour les documents administratifs liés au poste (bons de livraison etc...)

- Entretenir son véhicule



Le poste est à pourvoir IMMEDIATEMENT dans le cadre d'une embauche.

La rémunération brute annuelle se situera entre 24k et 30k/an.

Horaires de journée : 37.50h/ semaine.