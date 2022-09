Le poste est à pourvoir dès que possible pour une longue mission en intérim sur le secteur du Haut-Rhin. Vous assurez le transport des matériaux et des engins sur les divers chantiers du client (Haut-Rhin essentiellement). Taux Horaire à définir suivant vos expériences et la convention collective applicable.

Profil recherché

Vous êtes titulaire des PERMIS C et EC ainsi que de la FIMO et FCOS et de la carte conducteur

Vous possédez de l'expérience en conduite et en Travaux Publics.

De plus, vous disposez de l'AIPR et des CACES 1-2-4-10.

