Possibilité d’embauche en CDI. 43h/semaine. Taux Horaire à définir suivant vos expériences et la convention collective applicable.

Vous conduirez un Camion PL en 8X4 Toupie Malaxeur et vous assurerez les livraisons de béton sur des chantiers situés sur le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et le Territoire de Belfort.

Profil recherché

Vous êtes titulaire du PERMIS C + FIMO/FCO.

Vous possédez de l'expérience en conduite et PL et dans le béton idéalement.

L'autonomie et la rigueur sont nécessaires pour mener à bien ces missions.



Vous êtes également reconnu pour votre excellent relationnel et avez à cœur la satisfaction client.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-gz4ex50hh8.html