Une expérience réussie en management d'équipe est indispensable, de préférence en environnement multiculturel. La pratique de l'anglais est un plus.

- Encadrer, contrôler et motiver une équipe de 30 opérateurs logistiques

- Accomplir les formalités administratives

- Rendre compte aux chefs de service et au Directeur de site

- Contribuer à la gestion d'un entrepôt de façon efficace,

- S'assurer que les départs camion s'effectue eu temps et en heure

- Contribuer à la planification des besoins futurs

- S'assurer que les véhicules, les machines et les équipements soient bien entretenus et adaptés aux besoins

- Suivre et appliquer les standards sécurité en vigueur

- Participer à l'amélioration continue de la zone encadré

- S'assurer que le personnel respecte les réglementations en matière de sécurité

Horaires de Travail en équipe matin : 6h-15h ou 14h-22h.

Posséder les CACES 1,5 ou 6 est un vrai plus.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128WFWG