Diplômé dans le domaine de le domaine technique, vous avez une solide connaissance de l'injection plastique et une capacité à manager ? Nous avons le poste qui vous convient ! Nous recherchons pour l'un de nos clients, entreprise industrielle basée sur le secteur de Saint-Louis: un chef d'équipe injection plastique H/F. Vos missions consistent à:

Profil recherché

Vous avez une formation BAC au minimum, des solides connaissances en injection plastique et si possible des notions en mécanique. Vous disposez d'au minimum 3 ans d'expérience réussie sur un poste similaire. Vous êtes reconnu pour votre sens de l’analyse et votre capacité à manager. Vous êtes impliqué, méthodique.

Horaires de travail à temps plein : 5 h - 13 h ou 13 h - 21 h du lundi au jeudi (dont 30 mn de pause) et 5 h - 10 h 30 ou 10 h 30 - 16 h le vendredi

