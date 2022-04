Nous recrutons pour notre partenaire situé sur le secteur de GUEBWILLER, un CHEF D'EQUIPE TP H/F.

Vous intégrerez une PME composée de 30 salariés et évoluant dans le domaine des travaux publics.

Afin de compléter ses équipes, cette Société est à la recherche d'un Chef d'Equipe, qui aura pour mission:



- Vous effectuez vos chantiers conformément aux directives du Chef de Chantier du Conducteur de Travaux

- Vous encadrez et gérer votre équipe (organisation du travail, répartition des tâches, formation à l'utilisation du matériel, heures...)

- Vous êtes garant de la gestion coût/temps/délais



Le poste est à pourvoir immédiatement en intérim.

La rémunération reste à définir selon vos compétences et la convention collective applicable.