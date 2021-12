SATIS recherche pour un de ses clients un CHEF D'ÉQUIPE DE CHANTIER (H/F) pour réaliser les activités suivantes:

* Assurer la responsabilité du bon déroulement de chantiers au quotidien sur les aspects opérationnels des assainissement urbain,

* Assurer la préparation et le suivi technique, coordonner les différents corps de métier, ajuster et veiller à la disponibilité des ressources de façon à respecter les coûts et les délais de réalisation des travaux,

* Manager et animer l'équipe

Permis B- Carte BTP à jour et éventuellement Formation AIPR.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/123NQVQ