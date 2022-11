Nous recherchons pour notre client basé sur le secteur de Mulhouse, un Chef de Produit Junior (H/F). Vous avez pour missions : - La mise en œuvre des plans d'actions promotionnels, - La gestion des supports de communication en lien avec les prestataires externes, - L'analyse du marché et des tendances, - Le suivi des budgets, des volumes et de la performance des actions mise en œuvre. CDI à pourvoir dès que possible. Rémunération 2500€ brut + 13ème mois + Tickets restaurants. Statut cadre.

Profil recherché

De formation supérieur en Marketing / Commerciale, vous possédez une première expérience au sein d'une direction marketing, idéalement acquise dans le domaine de l'agroalimentaire ou de la GMS.



Vous possédez de bonnes connaissances en Trade-Marketing, ainsi que de la GMS et vous savez évoluer dans un environnement agile.



Rigoureux, autonome et doté d'un réel esprit d'analyse et de synthèse, votre relationnel et vos capacités d'adaptation seront vos principaux atouts pour réussir.

