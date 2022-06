Diplômé dans le domaine de la plasturgie ou mécanique , vous avez une solide expérience en tant que chef de projet, idéalement dans l’injection plastiques et composites ? Nous avons le poste qui vous convient !

Nous recherchons pour l'un de nos clients, entreprise industrielle basée sur le secteur de Saint-Louis.: un chef de projet H/F.

Au cœur des enjeux et problématiques des clients, le chef de projet développement assure la gestion technique, administrative et budgétaire des projets (4/5 projets simultanément) qui lui sont confiés depuis la phase d’analyse du cahier des charges, jusqu’à sa réalisation en passant par la conception, le chiffrage, le prototypage, la mise en œuvre industrielle (outillage et machine), la réalisation des essais, et le suivi en amélioration continue.

A ce titre, les principales responsabilités sont les suivantes :

Analyse technique des cahiers des charges client

Conception des pièces : modélisation, choix des matières et finitions, prototypage

Elaboration des budgets

Organisation et planification du projet : objectifs, résultats, timing

Pilotage et suivi

Profil recherché