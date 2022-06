Assurez l’accueil, la formation et la montée en compétences de votre équipe ;

Animez votre équipe en définissant ses objectifs et en prenant en charge les briefings/debriefings ainsi que les entretiens de performance, tout en veillant à la qualité du climat social ;

Organisez le travail de votre équipe (planning de placement, de congés, etc.) en vous assurant du respect des procédures de travail et des règles de sécurité (propreté, rangement des zones de travail, respect des mesures sanitaires, etc.) ;