La relation entre les deux stars serait tendue en raison des absences répétées de Liam. A noter qu’il est papa depuis le 22 mars 2017 et que Cheryl Cole serait la seule à s’occuper de leur petit garçon prénommé Bear. Liam Payne aurait consulté un avocat afin de protéger sa fortune estimée à 54 millions de livres sterling. Celle de Cheryl Cole serait de 20 millions de sterling. Selon The Sun, toutefois, la star anglaise souhaite que les choses “fonctionnent” entre lui et Cheryl.