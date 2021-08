POSTE : Vendeur en Chocolaterie H/FPROFIL : DESCRIPTION : Embarquez avec Start People...CDI, CDD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne dans votre recherche d'emploi. Nos équipes, réparties au sein de 220 agences à travers la France, sont dans les starting blocks pour décrocher les missions qu'il vous faut tout en privilégiant des relations professionnelles et humaines. Votre agence Start People de COLMAR, recherche un VENDEUR EN CHOCOLATERIE H/F pour une petite entreprise artisanale situé à Kaysersberg. POSTE : VENDEUR EN CHOCOLATERIE H/F Au cours de cette mission vous travaillerez aux côtés de Vincent Strackar, Maître Chocolatier-Confiseur mais aussi d'une équipe professionnelle et passionnée. Les chocolats sont confectionnés sur place ainsi vous participerez au packaging, l'étiquetage et la mise en vitrine des créations chocolatières. En tant que vendeur spécialisé, vous serez amené à accompagner le client dans sa recherche mais aussi le conseiller et partager avec lui vos connaissances sur les produits proposés. Vous finaliserez les ventes en procédant à la pesée et l'encaissement. Nous vous proposons un contrat de 24 heures/semaine, 1 dimanche sur 2 travaillé et 20 semaines par an en 35 heures (Pâques, Noël, etc.) A partir de : 11, 00 EUR/H PROFIL : Notre client recrute un vendeur en chocolaterie H/F expérimenté et à l'aise avec la clientèle. D'une excellente présentation, vous êtes passionné par le chocolat et vous souhaitez partager votre passion. Vous êtes reconnu pour votre organisation, votre logique et votre méthode. Fort de proposition vous êtes capable de prendre des initiatives. Dans l'idéal vous parlez Anglais, Allemand et/ou Alsacien.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0302272