Christophe Dechavanne, victime d’un cambriolage

Selon Closer, des voleurs sont entrés dans le domicile de Christophe Dechavanne, situé dans le 18e arrondissement de Paris. Après avoir escaladé les murs de l’immeuble, ils ont pu entrer dans son appartement et prendre un coffre-fort qui contenait 10 000 euros en espèces et des montres d’une très grande valeur. Christophe Dechavanne ne se trouvait pas chez lui au moment des faits. En quittant l’appartement, les cambrioleurs sont tombés nez à nez avec la gardienne de l’immeuble. Ils ont donc pris la fuite et ont abandonné le coffre sur la voie publique. L’animateur a pu récupérer son argent et ses montres !