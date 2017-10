Le cinéma à l’honneur à Colmar !

7 jours pour le 7eme art, c’est le nom du festival du Film de Colmar qui a officiellement débuté hier. LE bon plan ciné de cette semaine.

Durant 7 jours, l’événement permettra d’assister à des séances « stars » gratuites en présence d’acteurs, de réalisateurs ou de producteurs. Une vingtaine d’affiches en tout avec de nombreuses avant-premières.

Parmi lesquelles : MARILYN en cette soirée du 16 octobre en présence de GUILLAUME GALLIENNE.

C’EST TOUT POUR MOI, le 19 octobre avec NAWELL MADANI

MEURTRES EN AUVERGNE, le 20 octobre avec la présence de FREDERIC DIEFENTHAL

En plus des projections, des débats sont organisés entre les concitoyens et les invités prestigieux . Et puis, durant le festival, c’est également un tarif unique de 5€ pour les films à l’affiche dans les cinémas de Colmar CGR et Colisée !

A savoir que depuis sa création, le festival du film de Colmar a reçu près de 600 personnalités du monde du cinéma et de la télévision. Un réel succès, une très belle notoriété. Ne manquez pas donc cet événement.

La 22ème édition de “7jours pour le 7eme art’ se tiendra jusqu’au 21 octobre. Florfm Radio partenaire de l’événement.

www.festival-film.colmar