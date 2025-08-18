Cinéma en plein air
🎬 Cinéma en Plein Air à Koestlach avec la Projection du "Chat Potté 2" 📅 Samedi 23 août 📍 Parking de la Salle des fêtes de Koestlach 🕕 Projection à la tombée de la nuit 🌙 Rejoignez-nous pour une soirée conviviale en plein air avec la projection du film: 🎬 Le Chat Potté 2 ! Dès 18h, profitez d’un espace restauration, d’une buvette 🍻, de délicieux pop-corn 🍿 et des glaces🍦. 🎥 Film projeté dès la nuit tombée – installez-vous confortablement avec votre chaise longue, transat ou couverture pour profiter pleinement du spectacle sous les étoiles ✨. 📌 Entrée libre – Ambiance chaleureuse garantie avec en première partie notre groupe "Didier & Christian " qui animerons le début de soirée en musique! 👉 Invitez vos amis, votre famille et vos voisins – on vous attend nombreux ! Événement organisé par Koest’anim avec le soutien de la Com Com Sundgau
Lieu
68480 Koestlach
Date
du 23 août 2025 à 18h00
au 24 août 2025 à 0h00
