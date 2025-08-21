Cinéma Plein Air
🎬✨ Cinéma en plein air sous les étoiles✨🎬 Envie d’une soirée magique? Venez profiter d’un film en plein air avec vos amis, votre famille!!🍿🌙 Le seul cinéma plein air programmé dans le Sundgau cet été! 🎉 Et c’est GRATUIT!!! 📅 Date : Samedi 23 août 📍 Lieu : Parking salle des fêtes de Koestlach 💵 Entrée Gratuite 🍟Restauration sur place: Tartes flambées Merguez / Frites Koestlachoise / Frites Crêpes Pop corn 🍿 Avec Buvette 🍺 & cocktails 🍹 Une ambiance conviviale, un grand écran, et le ciel pour plafond… Que demander de plus ? 🌟 Partagez l’info et ramenez du monde, on vous attend nombreux!! #CinémaPleinAir #Gratuit #SoiréeEntreAmis #soireeenfamille #souslesetoiles
Lieu
68480 Koestlach
Date
du 23 août 2025 à 18h00
au 24 août 2025 à 0h00
Organisateur