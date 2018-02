Clara Morgane fait la promo d’une marque de bijoux et d’un collier. Pour l’occasion elle a dévoilé sur Instagram, son plus beau décolleté, avec une jolie vue sur sa poitrine. Les fans sont sous le charme ! Clara Morgane est ce soir au Casino Barrière de Ribeauvillé, pour le Cabaret de Clara Morgane, avec FLOR FM et c’est complet.

GOOD MORNING … #jewelry @charlet_bijoux Une publication partagée par Clara Morgane (@claramofficiel) le 21 Févr. 2018 à 1 :59 PST