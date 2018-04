Claudia Tagbo qui se dévoile dans “Lucky” !

La comédienne et humoriste franco-ivoirienne Claudia Tagbo est de passage dans le Haut Rhin….. Ce soir , elle débarque à l’Eden de Sausheim avec son 2eme spectacle “Lucky” !

Révélée par le Jamel Comedy Club en 2006, Claudia Tagbo a vite marqué les esprits par son énergie débordante, sa personnalité solaire et son rapport direct au public. Et pour ce public, elle décide de se dévoiler d’avantage. Pour ce 2eme one woman show, Claudia Tagbo propose un spectacle humoristique qui dépasse le stand-up : on y retrouve un véritable jeu de comédienne qui met en relief toutes les facettes de la personnalité de l’artiste. Une personnalité empreinte de folie, c’est le moins qu on puisse dire et on adore ! Elle nous entraîne dans son univers.

“Lucky” c’est donc le nom du 2eme et nouveau spectacle de Claudia Tagbo a découvrir ce soir à l’Eden de Sausheim. Du moins pour les plus chanceux car l événement affiche complet !