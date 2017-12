Après avoir bu quelques bières, Alex Bowen, un Américain de Caroline du Sud décide de se rendre dans un fast-food. A son arrivée, il trouve les employés du “Waffle House” endormis au comptoir et décide de faire lui-même son burger au bacon grillé et au cheddar fondu. Après avoir cuisiné, Alex Bowen a nettoyé le grill et le plan de travail ! Le lendemain, il s’est rendu au “Waffle House” pour payer son burger.

