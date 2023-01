Nous recrutons pour notre partenaire Spécialisé dans la Construction, 2 COFFREURS BANCHEURS H/F.

Démarrage du chantier sur MULHOUSE LUNDI 23/01 pour une durée de 3Mois.



Vous assurez les missions suivantes:

- Selon les plans de construction, vous réalisez les fondations

- Vous fabriquez et posez des coffrages et des banches avant de couler du béton ou autres mortiers

- Vous réalisez les enduits intérieurs et extérieurs

Taux horaire à définir selon expériences et compétences + Panier 10.50€/jour + Indemnité de transport + Prime de Trajet.