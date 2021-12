SATIS recherche pour un de ses clients un COFFREUR (H/F) pour effectuer les tâches suivantes:

Réalisation d'ossatures de coffrage

Mise en place de poutres et dalles béton

Réalisation de planchers

Coulage et Vibration du béton

Montage et équipement des banches

Assemblage des éléments préfabriqués de constructions béton

Le tout dans le respect des consignes de sécurité.

Vous êtes autonome et apprenez rapidement.

Qui vous êtes :

Vous aimez travailler en équipe dans la convivialité et la recherche de performance collective.

Vous êtes à l'aise avec les outils numériques, et leur intégration dans les métiers du bâtiment.

Démarrage: Décembre 2021

Durée : plusieurs semaines

Lieu de mission: Colmar

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/124SHQH