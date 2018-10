Coldplay, dans les salles de cinéma du Haut-Rhin

Coldplay a annoncé la sortie d’un film documentaire sur la tournée A Head Full Of Dreams. On pourra voir des images de leur dernière tournée et un récapitulatif des vingt ans de carrière. Le film sera diffusé dans les salles du Haut-Rhin, le 14 novembre. Deux jours plus tard, soit le 16 novembre, la vidéo sera disponible sur Amazon Prime Vidéo. Ouverture de la billetterie ce 19 octobre sur le site de Coldplay. Notez également que le groupe va dévoiler trois titres live en exclusivité sur Amazon Music le 26 octobre.

Voici le trailer du film :