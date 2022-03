Cabinet d'assurance situé à 68000 Colmar, spécialisé en assurances pour les professionnels et les entreprises recherche un collaborateur/collaboratrice pour gérer les contrats de nos clients.

Rejoignez notre équipe de 10 collaborateurs !

Structure à taille humaine, contribuez à la satisfaction de nos clients, participez au développement de notre activité, valorisez l'image de l'entreprise.

Vous intégrez le pôle assurances professionnels et entreprises, après une période de formation interne à nos process et produits, vous prenez en charge un portefeuille de contrats.

Vos principales missions sont :

- Gestion et souscription des contrats

- Identifier les besoins des clients lors d'échanges essentiellement par mail ou téléphone

- Gérer la vie des contrats

- Interface avec les compagnies d'assurance

Vos compétences comportementales et métiers :

- Savoir gérer les priorités

- Être rigoureux et organisé

- Savoir et aimer travailler en équipe

- Capacité à transmettre son savoir et son faire savoir

- Posséder des qualités rédactionnelles, d'écoute et de réactivité

- Aisance d'utilisation des outils informatiques

- Compétence d'analyse

- Force de proposition

Une expérience en assurance serait un plus.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/130FMGH