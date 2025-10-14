COLLECTE DE SANG
🩸 COLLECTE DE SANG 🩸 Jeudi 16 octobre de 16h à 19h30 Salle communale de NIEDERHERGHEIM (rue des herbes). ‼️ IMPORTANT ‼️ ⚠️ Un appel national a été lancé par l'EFS, car la fréquentation des donneurs en collectes connaît une baisse importante, en raison des épidémies saisonnières qui ont débuté très tôt 😷🤧. Les effets se font donc sentir sur le nombre de poches collectés. Restons mobilisés 💪 et partageons ce message autour de nous. ⚠️ Une collation "Fleischschnakas" 😋 et de délicieux desserts 🍰 vous seront offerts après votre don. L'accueil des enfants sera assuré et un petit geste sera offert aux personnes effectuant leur 1er don. En ce mois d'Octobre rose , une animation sera proposée. Venez nombreux et partagez au maximum ! Les malades comptent sur vous 🙏 (Ps : n'oubliez pas votre pièce d'identité)
Lieu
68127 NIEDERHERGHEIM
Date
du 16 octobre 2025 à 16h00
au 16 octobre 2025 à 19h30
Organisateur