Collecte solidaire
[Collecte Solidaire] Parce que la solidarité ne s’arrête jamais, la Protection Civile de Colmar organise sa deuxième Collecte Solidaire 𝗦𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶 𝟲 𝗗𝗲́𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, de 9h à 18h, dans la galerie du centre E.Leclerc L'Orangerie Colmar , route de Neuf-Brisach. Lors de notre première collecte, grâce à vous, nous avons pu soutenir des dizaines de personnes en détresse. Aujourd’hui, leurs besoins sont toujours là… et parfois encore plus urgents. Nous recueillons des dons en nature : 🥫 nourriture 🧴 produits d’hygiène 🍼 produits pour bébés … autant de gestes simples qui peuvent apaiser une vie bousculée. Derrière chaque don, il y a un visage, une histoire : • une femme qui reconstruit sa vie après la violence, • un étudiant qui se bat pour poursuivre ses études malgré la précarité, • une famille qui tente de se relever après avoir tout perdu… Votre générosité compte. Votre bienveillance soutient. Votre geste, même modeste, peut offrir un souffle d’espoir. Merci, du fond du cœur, de nous aider à les aider. 🙏💛
Lieu
68000 Galerie Leclerc Colmar
Date
du 6 décembre 2025 à 9h00
au 6 décembre 2025 à 18h00