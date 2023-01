Nous recherchons pour notre client sur Mulhouse, un distributeur d'une marque fédératrice et reconnue dans domaine des équipements d'impression pour les professionnels, un Commercial en BtoB (H/F).

Après avoir été formé et accompagné sur le terrain par le directeur de la structure, votre rôle consistera à :

-Effectuer la prospection terrain et téléphonique sur le secteur Sud Haut-Rhinois (voir territoire de Belfort) auprès d'une clientèle de professionnels,

-Contacter les clients et prospect pour leur proposer des photocopieurs et autres services (contrat de maintenance, écrans connectés),

-Etablir les devis, préparations de commandes, factures et suivre les règlements de vos clients,

-Assurer l’organisation des livraisons clients.



Le poste est à pourvoir dès que possible et en intérim dans un premier temps. Les débutants sont acceptés.

L'entreprise vous propose une rémunération composée d'un fixe à définir selon le profil et d'un variable (3% sur la vente + 0,5% sur le chiffre d'affaires mensuel pouvant aller à 1% si vous dépassez l'objectif mensuel définis selon votre profil).

Vous disposerez bien évidemment d'un véhicule de société pour vos déplacements professionnels.