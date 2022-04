Nous recherchons pour notre client, centre de formation basé sur le secteur de Pulversheim, un Commercial sédentaire (H/F).



Vous avez pour missions :



- Promouvoir et commercialiser les actions de formation continue auprès des entreprises,

- Informer et conseiller les entreprises sur les modalités de mise en œuvre des actions de formation continue,

- Participer aux forums, salons, réunions d'informations etc...

- Etablir les devis et dossiers administratifs,

- Suivre la mise en œuvre et la qualité d'exécution des actions de formation,

- Suivre et relancer les paiements,

- Entretenir les relations avec les clients et partenaires locaux,

- Développer la visibilité du centre,

- Suivre l'évolution de la réglementation en matière de formation continue.



CDI à pourvoir dès que possible.

Temps plein du lundi au vendredi.

Rémunération à négocier selon profil + mutuelle et Titres restaurant.

Véhicule mis à disposition.