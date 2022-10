Nous recherchons pour notre client basé à Mulhouse un Community Manager (H/F).



Vous avez pour missions :



- L'élaboration et le suivi des plans de diffusion et plans de communication hebdomadaires de l'ensemble des supports,

- La création, rédaction et mise en ligne de contenus pertinents, selon les besoins et l'actualité de l'entreprise,

- L'administration et le développement des différents supports digitaux (LinkedIn, Facebook, site internet, YouTube, blog etc...),

- L'organisation d'opérations marketing afin de fidéliser les internautes,

- La conception et l'envoi des newsletters,

- La participation aux briefing et réunions,

- L'établissement de cahier des charges,

- L'établissement et le suivi des budgets de communication digitale,

- La participation aux évènements organisés par l'entreprise,

- Le traitement des avis Google et la gestion des réponses,

- Le suivi de la communauté et du digital en lien avec le secteur d'activité,

- La mise à jour des tableaux de bords (Google Analytics, avis Google...),

- La compilation et l'analyse des données liées à chaque support et contenu publié,

- La définition des indicateurs de performance en ce qui concerne les outils digitaux,

- L'amélioration des supports et opérations de marketing digital,

- La veille concurrentielle en matière de digital,

- L'étude des nouveautés, des nouvelles tendances et des nouveaux outils numériques,

- La gestion de l'évolution de la stratégie et l'anticipation des besoins futurs,

- La réalisation et mise à jour des procédures se rapportant à la communication digitale,

- La gestion de l'historique et de l'archivage des données de publication,

- La gestion des relations avec les prestataires,

- La participation à l'élaboration de la stratégie de communication digitale.



CDI à pourvoir dès que possible.

38h du lundi au vendredi.

Rémunération à négocier selon profil + 13ème mois, RTT, Tickets restaurants, diverses primes et avantages.