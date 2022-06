Nous recherchons pour notre client entreprise industrielle sur le secteur de Colmar, un Comptable fournisseurs (H/F).



Vous avez pour missions :



- L'imputation et la saisie des factures fournisseurs,

- La gestion des provisions mensuelles et annuelles,

- La gestion des paiements.



CDI à pourvoir dès que possible.

Rémunération à négocier selon profil + avantages (13ème mois, indm. km, restaurant d'entreprise, RTT, CSE, mutuelle et prévoyance...).