Vous serez en charge de la gestion comptable et administrative d’un portefeuille de biens locatifs et entretiendrez un contact régulier avec bailleurs et locataires. Votre mission consiste à réaliser toutes les tâches comptables pour un portefeuille de biens loués: quittancement, banque, factures fournisseurs, soldes de départ locataire, décomptes de charges...

Vous souhaitez travailler dans une entreprise indépendante et à taille humaine, respectant autant ses clients que ses collaborateurs? Vous cherchez un environnement stimulant dans lequel vos compétences seront reconnues et valorisées ? Soyez attentif, nous avons le poste fait pour vous.

Profil recherché



De formation minimum Bac+2 en comptabilité, vous disposez d’une expérience réussie sur un poste en comptabilité de 5 ans minimum. La maîtrise de la langue allemande serait un plus. Doté d’excellentes qualités relationnelles, d’analyse et d’adaptation, vous serez le bienvenu au sein d’une équipe dynamique et professionnelle et vous contribuerez activement dans votre domaine d’intervention à la meilleure satisfaction des attentes des clients.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-da3t92pg9f.html