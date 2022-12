Nous recherchons pour notre client entreprise industrielle sur le secteur de Colmar, un Comptable Senior (H/F).



Vous avez pour missions :



- La préparation des processus de clôture mensuelle,

- La gestion des comptes et rapports annuels,

- La gestion des déclarations de TVA, d'intrastat et d'impôt sur le revenu,

- La coordination des audits demandés par la direction,

- Le maintien et la réconciliation du bilan et des comptes,

- La gestion du processus d'audit externe de fin d'année.



CDI à pourvoir dès que possible.

Temps plein, rémunération à négocier selon profil.